Милосавлевич не поможет сборной Сербии на ЧМ-2019

Сборная Сербии по баскетболу в преддверии чемпионата мира понесла ещё одну ощутимую потерю. Балканской сборной на турнире не поможет атакующий защитник «Уникахи» 30-летний Драган Милосавлевич. У игрока диагностирован разрыв крестообразных связок и ему потребуется операция, сообщает Eurohoops.

Милосавлевич в последние годы является одним из лидеров «Уникахи», поэтому потеря для команды Джорджевича стала серьёзным ударом. Ранее действующие вице-чемпионы мира лишились разыгрывающего защитника «Виртус Болоньи» Милоша Теодосича, которого беспокоит плантарный фасциит.

Напомним, на первой стадии группового турнира первенства мира подопечные Джорджевича поборются с соперниками из Италии, Анголы и Филиппин. В следующий раунд выйдут две лучшие команды квартета.