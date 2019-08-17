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Милосавлевич не поможет сборной Сербии на ЧМ-2019

Милосавлевич не поможет сборной Сербии на ЧМ-2019
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Сборная Сербии по баскетболу в преддверии чемпионата мира понесла ещё одну ощутимую потерю. Балканской сборной на турнире не поможет атакующий защитник «Уникахи» 30-летний Драган Милосавлевич. У игрока диагностирован разрыв крестообразных связок и ему потребуется операция, сообщает Eurohoops.

Милосавлевич в последние годы является одним из лидеров «Уникахи», поэтому потеря для команды Джорджевича стала серьёзным ударом. Ранее действующие вице-чемпионы мира лишились разыгрывающего защитника «Виртус Болоньи» Милоша Теодосича, которого беспокоит плантарный фасциит.

Напомним, на первой стадии группового турнира первенства мира подопечные Джорджевича поборются с соперниками из Италии, Анголы и Филиппин. В следующий раунд выйдут две лучшие команды квартета.

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