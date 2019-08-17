Сборная России по баскетболу проиграла Литве с разницей в 16 очков

В Эспоо завершился международный товарищеский матч сборных России и Литвы по баскетболу. Команда из Прибалтики здорово начала встречу и уже после первой четверти вела в счёте с разницей в 9 очков — 21:12. Во второй десятиминутке подопечные Базаревича сумели прибавить и выдерживали с литовцами одинаковый темп. В результате на большой перерыв команды ушли при счёте 43:35 в пользу Литвы.

В третьей четверти Литва совершила ещё один рывок, и преимущество команды стало двузначным — 70:56. В заключительном игровом отрезке на паркете вновь шла равная игра, что позволило литовцам оформить итоговую уверенную победу — 88:72.

Самым результативным в составе россиян стал Андрей Зубков, набравший 15 очков. У Литвы 25 баллов в актив записал Домантас Сабонис.