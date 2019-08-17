Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции победить Турцию на «Кубке Акрополиса»

Сборная Греции по баскетболу одержала вторую победу кряду на международном товарищеском турнире «Кубок Акрополиса». Сегодня, 17 августа, Эллины справились с соперниками из Турции — 84:70.

Уже после первой четверти греки повели с разницей в 7 очков — 24:17 и после этого не упускали инициативы практически по ходу всей встречи, в итоге оформив уверенную победу.

Самым результативным в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 18 очков. Лидер сборной Яннис Адетокунбо собрал коллекцию из 16 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. У Турции 25 баллов набрал Фуркан Коркмаз.

Победитель «Кубка Акрополиса» определится завтра, 18 августа, когда Греция сыграет с командой Сербии. Третье место разыграют сборные Турции и Италии.