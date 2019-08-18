Дуайт Ховард может продолжить карьеру в «Лейкерс»

Тяжёлая травма центрового Демаркуса Казинса поставила «Лос-Анджелес Лейкерс» в тяжёлое положение. Повреждение Казинса может стоить ему полностью пропущенного сезона. Таким образом, в составе «Лейкерс» на данный момент остаётся лишь один чистый центровой в лице Джавейла Макги.

Это заставляет руководство команды из Лос-Анджелеса начать поиск альтернатив. Так, руководство клуба всерьёз рассматривает вариант подписания контракта с Дуайтом Ховардом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Sports Illustrated Рохан Надкарни.

На данный момент контракт Ховарда принадлежит «Мемфис Гриззлиз», но ожидается, что в скором времени стороны придут к соглашению о разрыве сотрудничества. Ховард пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения спины. В прошлом он уже защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».