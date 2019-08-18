Лин близок к подписанию контракта с командой из Китая

Разыгрывающий защитник Джереми Лин, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс», близок к подписанию контракта с командой Китайской баскетбольной ассоциации «Бейцзин Дакс». Стороны уже далеко продвинулись в переговорах, сообщает Sportando.

На данный момент Лин пребывает в статусе свободного агента. Не так давно интерес к нему проявляли в московском ЦСКА, но тогда Джереми отказался от переезда в Европу.

Лин, не будучи выбранным на драфте 2010 года, всё же сумел построить успешную карьеру в НБА. За девять сезонов в лиге он принял участие в 480 матчах регулярного чемпионата, набирая 11,6 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 4,3 передачи и 1,1 перехвата.



Лин в прошлом защищал цвета не только «Торонто», но также выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс», «Бруклин Нетс» и «Атланту Хоукс».