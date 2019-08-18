Базаревич: какие-то отрезки матча с Литвой вышли реально плохими

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от поражения своей команды в товарищеском матче с Литвой. Признав, что в некоторые моменты россияне действовали откровенно плохо. Вместе с тем специалист подчеркнул, что такие матчи важны в процессе подготовки к первенству мира.

«Мы провели матч с хорошим соперником. Литовцы традиционно входят в число фаворитов любого турнира, в котором участвуют. У них есть и «размер» на всех позициях, и опытные разыгрывающие из Евролиги. Мы неудачно начали, и первая четверть наложила отпечаток на всю оставшуюся игру. Неплохо двигали мяч, но начать игру с шести трёхочковых промахов… Не планировали играть так, но брали то, что давал соперник.

Дальше цеплялись – итоговая разница, наверное, могла быть поменьше, но сейчас не это важно. Нашим молодым нужно было получить этот опыт – игры против как вообще команды уровня сборной Литвы, так и отдельных её баскетболистов, большинство которых выступает в Евролиге и НБА.



Какие-то отрезки в исполнении нашей команды понравились, какие-то вышли реально плохими. Потери, совершённые, скорее, по неопытности, порой не позволяли нам подобраться к литовцам поближе или сравнять счёт.



Сборной России сейчас очень полезно было сыграть такой матч. Продолжим работать и верим, что хороших моментов будет больше, чем плохих. Нашей команде свойственно ошибаться, но нужно играть через это", — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.