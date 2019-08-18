Франция не возьмёт на ЧМ-2019 форварда «Чикаго», заявка сокращена до 14 человек

Тренерский штаб сборной Франции принял решение исключить из предварительного состава команды на чемпионат мира форварда Тимоти Луваву-Кабарро, сообщает Sportando. Минувший сезон Луваву-Кабарро завершал в составе «Чикаго Буллз». Тимоти — 24-й номер драфта 2016 года.

Таким образом, в предварительной заявке команды остаётся 14 человек. Наставнику Венсану Колле предстоит выбрать ещё двух исполнителей, которые не поедут на первенство мира в Китай.

На данный момент ростер французов выглядит следующим образом:

Франк Нтиликина, Эндрю Эльбиси, Тео Маледон, Эли Окобо, Нандо де Коло, Эван Фурнье, Николя Батюм, Аксель Тупан, Поль Лякомб, Руди Гобер, Амат М'Байе, Венсан Пуарье, Маттиас Лессорт, Луи Ляберье.