Межри и Ролл помогут сборной Туниса на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной Туниса по баскетболу огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира. На турнир в Китай поедут двенадцать игроков. В их число вошёл единственный представитель тунисцев в НБА центровой «Даллас Маверикс» Салах Межри, а также один из лидеров тель-авивского «Маккаби» в минувшем сезоне Евролиги, новичок «Милана» Майкл Ролл, сообщает Eurohoops.
Также в окончательную заявку вошли несколько баскетболистов, представляющих первенство Франции. Сборная Туниса примет участие в чемпионате мира впервые с 2010 года.
На стадии первого группового этапа подопечные Марио Палмы встретятся с одним из фаворитов первенства — испанцами, а также соперниками из Ирана и Пуэрто-Рико.
Чемпионат мира в Китае пройдёт с 31 августа по 15 сентября.
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