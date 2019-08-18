Аренас: сразу знал, что переход Энтони в «Хьюстон» обернётся провалом
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас подчеркнул, что заранее знал, что переход Кармело Энтони в «Хьюстон Рокетс» обернётся провалом.
«Я помню, как появились слухи о возможном переходе Кармело Энтони в «Хьюстон». Уже тогда я сказал, что оно того не стоит и обернётся полным провалом. Он оказался впервые в своей карьере с двумя игроками, которые любят играть с мячом — Расселлом Уэстбруком и Полом Джорджем, оказавшись там только третьим вариантом. И сделав это снова, он не получил ничего, кроме провала», — приводит слова Гилберта Аренаса Landon Buford.
В настоящий момент Кармело Энтони является свободным агентом и заявляет, что он готов завершить карьеру.
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