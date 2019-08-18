Бенджюс был отцеплен от заявки сборной Литвы на Кубок мира
Форвард сборной Литвы Эймантас Бенджюс был отцеплен от заявки сборной Литвы после товарищеского матча со сборной России сообщает Eurohoops. О причинах такого решения руководства сборной не сообщается.
В настоящий момент в заявке сборной Литвы осталось 14 игроков: Мантас Калниетис, Мартинас Гебен, Йонас Валанчюнас, Паулюс Янкунас, Миндаугас Кузминскас, Домантас Сабонис, Эдгарас Улановас, Рокас Гидрайтис, Арнас Буткевичюс, Йонас Мачюлис, Реналдас Сейбутис, Марюс Григонис, Жигмантас Янавичюс, Лукас Лекавичюс. В окончательной заявке должно остаться 12 баскетболистов.
Напомним, встреча сборной Литвы и России завершилась победой литовцев с разницей в 16 очков — 88:72.
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