Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Финляндию
В Эспоо завершился международный товарищеский матч сборных России и Финляндии по баскетболу. Подопечные Сергея Базаревича одержали победу с разницей в 14 очков — 81:67. Игру из-за болезни пропустил капитан сборной России Виталий Фридзон.
Россияне уверенно выиграли первую четверть – 23:14. Во втором отрезке сборная Финляндии прибавила – 17:17.
После большого перерыва финны сделали ещё один рывок, выиграв четверть – 21:17. Общий отрыв россиян сократился до пяти очков.
В заключительном игровом отрезке на паркете вновь доминировала сборная России – 24:15. В итоге подопечные Базаревича добились уверенной победы.
Ранее, 17 августа, сборная России по баскетболу в товарищеском матче проиграла Литве с разницей в 16 очков — 88:72.
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