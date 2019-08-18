Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Финляндию

В Эспоо завершился международный товарищеский матч сборных России и Финляндии по баскетболу. Подопечные Сергея Базаревича одержали победу с разницей в 14 очков — 81:67. Игру из-за болезни пропустил капитан сборной России Виталий Фридзон.

Россияне уверенно выиграли первую четверть – 23:14. Во втором отрезке сборная Финляндии прибавила – 17:17.

После большого перерыва финны сделали ещё один рывок, выиграв четверть – 21:17. Общий отрыв россиян сократился до пяти очков.

В заключительном игровом отрезке на паркете вновь доминировала сборная России – 24:15. В итоге подопечные Базаревича добились уверенной победы.

Ранее, 17 августа, сборная России по баскетболу в товарищеском матче проиграла Литве с разницей в 16 очков — 88:72.