Кузма: сборная США сможет сыграть в защите на высшем уровне

Форвард сборной США Кайл Кузма поделился мыслями насчёт сильных сторон своей национальной команды.



«Я думаю, что мы можем сыграть в защите на высшем уровне. Именно это мы и должны показать в Китае», — приводит слова Кайла Кузмы ESPN.



Напомним, на первенство мира сборная США едет в значительно ослабленном составе. По различным причинам в расположение команды не прибыли почти все топ-звёзды НБА.



На стадии первого группового этапа команда США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.



Ранее стал известен расширенный список из 13 баскетболистов, которые поехали на товарищеские матчи со сборной Австралии.



На данный момент предварительный состав выглядит следующим образом:



Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).