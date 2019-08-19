Фридзон пропустил матч с Финляндией из-за болезни
Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон не принял участие в товарищеском матче со сборной Финляндии из-за болезни, сообщает «Р-Спорт». Россияне в Эспоо (Финляндия) нанесли поражение хозяевам со счётом 88:72.
Российская сборная завершает подготовку к Кубку мира. Мировое первенство будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Южной Кореи, Нигерии и Аргентины.
Ранее в рамках подготовки к турниру российская команда провела товарищеские матчи в Италии. Там россияне обыграли Венесуэлу, Италию и Сенегал.
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Финляндию
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