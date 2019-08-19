Кулагин может восстановиться к началу сезона

Защитник БК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Кулагин, восстанавливающийся после операции, связанной с отслоением сетчатки обоих глаз, может выйти на паркет уже в начале следующего сезона. Из-за проблем со здоровьем игрок пропустит Кубок мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Процесс восстановления Дмитрия проходит по плану. Пока он будет заниматься по индивидуальному графику, а уже в начале сентября, скорее всего, приступит к полноценным тренировкам. Если Кулагину хватит времени набрать хорошую форму, то он будет готов помочь «Локо» на старте сезона», — цитируют «Известия» источник в краснодарском клубе.

Мировое первенство будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Южной Кореи, Нигерии и Аргентины.