«Автодор» объявил о подписании контракта с лучшим игроком чемпионата Тайваня

«Автодор» подписал контракт с лёгким форвардом Орландо Джонсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт заключён на один год.

С января 2019 года Джонсон выступал за тайваньский клуб «Пауян». В чемпионате Тайваня он был признан лучшим игроком и лучшим иностранным игроком сезона. Также он получил приз лучшего форварда турнира.

Ранее 30-летний форвард на протяжении нескольких лет выступал в НБА. Он был выбран под 36-м номером на драфте 2012 года. В общей сложности он провёл в НБА 115 матчей за «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санс». Его статистика в НБА составила 3,2 очка, 1,8 подбора и 0,7 ассиста за игру.

В 2016 году Джонсон выступал на протяжении трёх месяцев за УНИКС. За 90 дней форвард отыграл за российский клуб 15 матчей в Евролиге. Он набирал 7,6 очка и 2,2 подбора. В Единой лиге ВТБ американец набирал 15,9 очка и 3,8 подбора.