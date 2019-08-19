Шакирова возглавила польский клуб

Олимпийская чемпионка—1992, чемпионка Европы—1991 Элен Шакирова подписала контракт с клубом «Энерга Торунь», выступающим в польской Премьер-лиге. Уже сегодня, 19 августа, она приступает к обязанностям главного тренера клуба.

Шакирова выступала на позиции центровой за ЦСКА (1988-1997), «Динамо» М (1997-2000), «Хьюстон» (2000-2001), «Шарлотт» (2002), «Лотос» (Гдыня) (2000-2002), «Гамбринус» Брно (2002-2003), «Балтийская Звезда» СПб (2003-2004), «Вологда-Чеваката» (2004-2005), «Надежда» (Ор) (2005-2008), «Энергия» (Иваново) (2008-2009).

После окончания игровой карьеры в 2009 году перешла на тренерскую работу. Возглавляла детские команды мальчиков и девочек, молодёжные команды женских БК «Спарта&К» (Видное) и «Динамо» (Курск), в котором также исполняла обязанности главного тренера в 2014 году. В сезоне-2018/19 курский клуб «Инвента», составленный из баскетболисток 1997 г.р., под её руководством занял пятое место в чемпионате России. После этого сезона клуб был расформирован, большая часть игроков перешла в систему курского «Динамо».

В 2017 году Шакирова тренировала женскую молодёжную сборную России до 20 лет, завоевав с ней бронзу Евробаскета. После отставки Олафа Ланге с поста главного тренера женской сборной России стала одним из кандидатов на вакантную должность.