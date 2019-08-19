У Блатта диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз. Чтобы объявить о болезни, Блатт опубликовал открытое письмо.
«Иногда жизнь отправляет нас в такие ситуации, которые невозможно понять. В таких ситуациях нужно сделать выбор, который показывает характер.
Несколько месяцев назад у меня диагностировали первично-прогрессивный рассеянный склероз. У людей эта болезнь проявляется по-разному. Заболевание аутоиммунной системы меняет уклад жизни.
Я испытал шок и боль, но осознал, что теперь моя жизнь изменится. Но я принял твёрдое решение не сдаваться. Буду приспосабливаться к новой ситуации.
Я использую тренерскую методику решения проблемы. Для этого нужно ответить на вопросы: в чём проблема? Почему это произошло? Как мы это исправим», — цитирует Блатта Eurohoops.
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