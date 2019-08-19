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Блатт пообещал быть «сильным, как русский»

Блатт пообещал быть «сильным, как русский»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, у которого диагностировали рассеянный склероз, пообещал быть «сильным, как русский».

«Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Всё хорошо, я буду сильным, как русский», — приводит слова Дэвида Блатта «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 19 августа, Дэвид Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о своей болезни и пообещал продолжать свою работу.

Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграв с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевав бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.

«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь
У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.
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