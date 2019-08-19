Блатт пообещал быть «сильным, как русский»
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, у которого диагностировали рассеянный склероз, пообещал быть «сильным, как русский».
«Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Всё хорошо, я буду сильным, как русский», — приводит слова Дэвида Блатта «Р-Спорт».
Напомним, сегодня, 19 августа, Дэвид Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о своей болезни и пообещал продолжать свою работу.
Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграв с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевав бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.
«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь
У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.
- 19 августа 2019
-
18:20
-
16:51
-
15:51
-
14:55
-
13:56
-
12:55
-
12:02
-
10:36
-
10:03
-
00:00
- 18 августа 2019
-
21:00
-
19:21
-
18:51
-
17:29
-
16:45
-
15:36
-
14:42
-
13:53
-
12:08
-
11:22
-
10:52
-
09:42
-
00:33
- 17 августа 2019
-
23:41
-
22:50
-
21:57
-
21:02
-
19:57
-
18:42
-
17:25
-
16:27
-
15:49
-
15:04
-
13:57
-
12:00
Партнерский контент