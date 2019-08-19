Базаревич: Финляндия не так хороша, как Литва, но и мы прибавили

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу россиян над командой Финляндии в товарищеском матче.



«Естественно, Финляндия не так хороша, как Литва. Но и мы прибавили. В субботу мы под приличным давлением с физически более сильным соперником имели проблемы с организацией и выполнением взаимодействий. Перед матчем с финнами обратили на это внимание, и получилось получше. И всё же хозяева создали нам сложности: проигрывая довольно много, крепко взялись за наших защитников, использовали прессинг и вернулись в игру. Местами мы сами отдали инициативу, да и после первой половины нужно было вести гораздо больше, чем «+9».



Статус Миши Кулагина и Боломбоя будем оценивать в ближайшие дни. Фридзону в воскресенье дали отдохнуть после болезни – думаю, он скоро будет в порядке. У многих ребят тут какой-то вирус «пригулял»: ещё до вылета в Финляндию были проблемы у Валиева, Воронцевича», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Федерации баскетбола России.