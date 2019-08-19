Базаревич: омоложение сборной получается экстренным

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич отметил, что товарищеские игры с Литвой и Финляндией приблизили его к пониманию того, кто должен поехать с командой на Кубок мира.
«Игры в Финляндии приблизили к пониманию, какие 14 баскетболистов должны лететь в Китай. С «большими» у нас выбор больше, и на тренировках все неплохо выглядели. Но придется оставить кого-то вне заявки. С защитниками ситуация осталась той же, какой и была. Мы видим работу молодых ребят, видим, как они растут. Неординарная история, когда сборной приходится опираться на игроков Суперлиги. К сожалению, их там и разглядеть сложно. Спросил у Андрея Сопина, встречал ли он в играх за клуб такое давление, какое оказывала сборная Финляндии. Сошлись на том, что в Суперлиге играют в такой «полуветеранский» баскетбол. Но мы имеем то, что имеем.
По поводу того, что сейчас нам приходится опираться на молодых разыгрывающих, уже многие высказались. Да, у ребят будут случаться ошибки. Конечно, мы готовились к другому сценарию в плане собственного состава. Но в течение всей работы на сборах молодые игроки проявили себя так, как нам нужно. А привлекать, как нам сейчас советуют, кого-то из опытных баскетболистов со стороны, тех, кто не находится в этой системе, мы не считаем целесообразным. Когда я приходил в сборную, одной из основных задач было омоложение состава. Сейчас это омоложение получается экстренным. Но будем верить в ребят, в ту «химию» и в тот дух, который сейчас сложился в команде», — приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ.
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