Попович: стараюсь сближаться с игроками сборной каждый день
Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович признался, что старается сближаться с игроками национальной команды каждый день.
«Как известно, в командных видах спорта если ты чувствуешь ответственность, небезразличен своим игрокам, любишь и сопереживаешь, дела идут гораздо лучше. Мы вместе с игроками ходим ужинать, узнаём друг о друге больше и узнаем семьи друг друга.
Мы ничего не знаем о жёнах игроков сборной, их подругах и детях. в отличие от игроков наших команд в Национальной баскетбольной ассоциации. Это происходит медленно, но я стараюсь сближаться с игроками каждый день», — приводит слова Грега Попвича ESPN.
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