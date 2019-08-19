Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Попович: стараюсь сближаться с игроками сборной каждый день

Попович: стараюсь сближаться с игроками сборной каждый день
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович признался, что старается сближаться с игроками национальной команды каждый день.

«Как известно, в командных видах спорта если ты чувствуешь ответственность, небезразличен своим игрокам, любишь и сопереживаешь, дела идут гораздо лучше. Мы вместе с игроками ходим ужинать, узнаём друг о друге больше и узнаем семьи друг друга.

Мы ничего не знаем о жёнах игроков сборной, их подругах и детях. в отличие от игроков наших команд в Национальной баскетбольной ассоциации. Это происходит медленно, но я стараюсь сближаться с игроками каждый день», — приводит слова Грега Попвича ESPN.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент