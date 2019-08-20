Фокс: не стремлюсь попасть в большую команду

Разыгрывающий защитник «Сакраменто Кингз» Д'Арон Фокс заявил, что он не стремится попасть в большую команду. По его словам, ему всё нравится в составе «Сакраменто Кингз», а в городе все поддерживают именно эту команду.



«Я не испытываю страстное желание попасть в большую команду. После прошлого сезона в Сакраменто в городе была большая активность. Все в этом городе болеют за команду. Если мы однажды попадём в плей-офф, то весь город просто сойдёт с ума. В этом и разница между большими и маленькими командами», — приводит слова Д'Арона Фокса One37.pm.



Ранее стало известно, что Д'Арон Фокс принял решение отказаться от участия в чемпионате мира, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону в НБА.