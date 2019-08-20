Мотовилов: кайфую, что нахожусь на площадке с такими мастерами

Защитник «Спартака-Приморье» Григорий Мотовилов рассказал о впечатлениях от нахождения в расположении сборной России.
«С каждой игрой, особенно против таких сильных сборных, как Италия и Литва, я получаю огромный опыт. Кайфую, что нахожусь на площадке с такими мастерами и составляю им конкуренцию. Ещё пару месяцев назад мне сложно было представить, что я буду выходить в стартовой пятёрке главной команды страны. Просто приехал в просмотровый лагерь, чтобы показать себя. Поэтому хочется сказать спасибо главному тренеру за то, что он мне доверяет и даёт шанс себя проявить. Я стараюсь этим пользоваться.
Тренироваться с сильными игроками — одно, но разыгрывающему нужна постоянная практика, чтобы развивать чтение игры. Поэтому я решил покинуть «Зенит» и отправился в «Спартак». Сейчас с уверенностью можно сказать, что это было правильное решение», — приводят слова Мотовилова «Известия».
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