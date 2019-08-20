Куделин: верю, что сборной России по силам получить олимпийскую лицензию

Серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу 1998 года Игорь Куделин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке мира. По мнению Куделина, кадровые проблемы национальной команды могут сплотить игроков.

«Обычно трудности сплачивают коллектив. И исходя тех товарищеских матчей, что я видел, ребята готовы биться друг за друга. Если они продолжат в том же духе и в официальных играх, это может принести результат. К тому же Базаревич успел наиграть различные варианты состава, соответственно, должен быть готов ко всему. Я верю, что команде по силам получить олимпийскую лицензию», — цитируют Куделина «Известия».

Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.