Студенческую баскетбольную форму Обамы продали на аукционе за $ 120 тыс.

В Далласе (США) состоялся аукцион, на котором среди выставленных лотов была баскетбольная форма экс-президента страны Барака Обамы. Игровую майку Обамы, в которой он выступал за команду университета, продали за $ 120 тыс., сообщает Los Angeles Times.

Покупателем выступил некий коллекционер спортивных аксессуаров и одежды, который пожелал не разглашать своё имя.

На аукцион форму выставил Питер Ноубл, который учился в том же университете на Гавайях, в котором проходил обучение и Барак Обама. По словам Ноубла, форму администрация университета планировала выбросить.

Теперь Питер планирует передать часть денег университету.

Обама в студенческие годы выступал за университетскую команду и даже стал чемпионом штата. Правда, экс-президент США чаще оставался на скамейке запасных.