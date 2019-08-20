Студенческую баскетбольную форму Обамы продали на аукционе за $ 120 тыс.

В Далласе (США) состоялся аукцион, на котором среди выставленных лотов была баскетбольная форма экс-президента страны Барака Обамы. Игровую майку Обамы, в которой он выступал за команду университета, продали за $ 120 тыс., сообщает Los Angeles Times.
Покупателем выступил некий коллекционер спортивных аксессуаров и одежды, который пожелал не разглашать своё имя.
На аукцион форму выставил Питер Ноубл, который учился в том же университете на Гавайях, в котором проходил обучение и Барак Обама. По словам Ноубла, форму администрация университета планировала выбросить.
Теперь Питер планирует передать часть денег университету.
Обама в студенческие годы выступал за университетскую команду и даже стал чемпионом штата. Правда, экс-президент США чаще оставался на скамейке запасных.
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