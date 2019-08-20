«Енисей» объявил о подписании бывшего защитника «Лейкерс» Морриса
Американский защитник Дариус Моррис продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба красноярцев. С 28-летним игроком был подписан контракт, срок соглашения не называется.
Ранее Моррис провёл в НБА четыре сезона. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В НБА он провёл 132 матча со средними показателями 3,3 очка, 1,0 подбора и 1,4 передачи.
В минувшем сезоне Моррис играл за фарм-команду «Голден Стэйт Уорриорз» в Лиге развития. Там он набирал 15,2 очка, 3,4 подбора и 6,1 передачи.
В прошлом сезоне в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Енисей» занял девятое место и остановился в шаге от места в плей-офф турнира.
Ранее «Енисей» объявил о переходе Родни Прайора, но уже через неделю расторг с ним соглашение.
Источник: бывший защитник «Лейкерс» перейдёт в «Енисей»
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