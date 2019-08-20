«Нижний Новгород» подписал контракты с двумя игроками юниорской сборной России

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о подписании контрактов с 16-летним защитником Михаилом Беленицким и 17-летним форвардом Александром Чадовым.

Оба баскетболиста летом 2019 года выступали за юниорскую сборную России на чемпионате Европы. Там россияне заняли шестое место. Беленицкий набирал в среднем по 3,4 очка, 2,7 подбора и 1,8 передачи за 16 минут. Средняя статистика Чадова составила 4,3 очка и 3,0 подбора за почти 9 минут на паркете.

Также Чадов в составе молодёжной команды ЦСКА принимал участие в розыгрыше Евролиги U18. Там москвичи заняли пятое место.

С Чадовым контракт был подписан на пять сезонов, а с Беленицким — на четыре.

Ранее в нижегородском клубе объявили о продлении контрактов с главным тренером Зораном Лукичем, защитниками Евгением Бабуриным и Антоном Астапковичем, а также о подписании Даррала Уиллиса, Александра Ганькевича, Чавона Льюиса и Александра Винника.