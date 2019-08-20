Главный тренер сборной Сербии отвёл 1% участию Теодосича в Кубке мира

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич рассказал о ситуации с разыгрывающим команды Милошем Теодосичем. Джорджевич сообщил, что вероятность поездки Теодосича на Кубок мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае, крайне мала.

«Всё выглядит довольно плохо. У Милоша разрыв, он не может перемещаться вместе с командой. На 99 процентов он пропустит Кубок мира», — цитирует Джорджевича Eurohoops.

Сборная Сербии отправилась в Китай для завершения подготовки к турниру без Теодосича. Он ещё может присоединиться к команде, но вероятность такого развития событий ничтожно мала.

Милош Теодосич минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Позже покинул команду из Калифорнии и оставался вне игры вплоть до начала тренировочного лагеря сборной Сербии. В итоге он подписал контракт с итальянским клубом «Виртус Болонья».

Теодосич — один из лидеров национальной команды Сербии. В 2014 году он помог ей завоевать серебряные медали первенства мира в Испании, а в 2016-м привёл команду к серебру на Олимпиаде.