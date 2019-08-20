«Химки» планируют проводить некоторые матчи на «ВТБ Арене»
Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов сообщил, что подмосковный клуб будет проводить некоторые матчи в новом сезоне на «ВТБ-Арене». В частности, там состоится матч открытия Единой лиги ВТБ с «Зелены-Гурой» и игры Евролиги.
«На «ВТБ-Арене» сыграем матч открытия Единой лиги ВТБ против «Зелены-Гуры». Основной в Евролиге заявлена арена в Мытищах, но когда на «ВТБ-Арене» будут появляться «окна», будем проводить матчи там», – приводит слова гендиректора клуба ТАСС.
В минувшем сезоне подмосковные баскетболисты все встречи проводили в Мытищах.
По итогам прошлого сезона «Химки» не сумели пробиться в плей-офф Евролиги. В Единой лиге ВТБ подмосковный клуб дошёл до финала, где в трёх матчах уступил ЦСКА.
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