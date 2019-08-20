Аренас объяснил, почему Леонард ушёл из «Торонто Рэпторс»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мнением, почему форвард Кавай Леонард решил покинуть клуб «Торонто Рэпторс», с которым выиграл чемпионат в минувшем сезоне.
«Американским игрокам тяжело выступать за «Рэпторс», так как клуб находится в Канаде. Помните, что большинство приходит в баскетбол из своего родного района, там их семья и друзья. Так что, если вы переезжаете в другую страну, они не последуют за вами. В этом и заключается конфликт: друзья, мать, отец, братья и сестры не смогут часто вас навещать в другой стране. Но они могут приехать в Атланту, Чикаго и ходить на все игры.
Поэтому, когда такой игрок, как Кавай, становится свободным агентом, стоит ли удивляться: «Почему он ушёл? Он только что выиграл чемпионат». Поэтому и ушёл. Он уже выиграл два чемпионата. Ради чего он сейчас играет? Возможно, он впервые в своей карьере хочет сыграть 41 домашний матч перед своей матерью. Эти мелочи, а не деньги, имеют важное значение», — приводит слова Аренаса Clutch Points.
В составе «Рэпторс» Леонард стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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