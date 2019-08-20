Кириленко: если Блатту нужна будет помощь от РФБ или от меня, он её получит

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация и он лично готовы оказать любую помощь бывшему наставнику сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностирован рассеянный склероз.



«Читал письмо, и, конечно, если Дэвиду нужна будет любая помощь, от РФБ или от меня лично, то он ее получит. Он знает, что его всегда тепло встретят в любом баскетбольном месте, тем более в России», — приводит слова Кириленко ТАСС.



19 августа Дэвид Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу.



Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.