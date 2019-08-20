Пиппен считает, что у «Хьюстона» есть преимущество над «Клипперс» и «Лейкерс»

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился ожиданиями от нового сезона. Он отметил работу «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке, однако фаворитами считает «Хьюстон Рокетс».
«Клипперс» и «Лейкерс» считают себя победителями на рынке. «Лейкерс» в меньшей степени, они не подписывали звёздных свободных агентов, но провернули обмен. Обе эти команды считают себя победителями межсезонья. Но им по-прежнему надо выйти на площадку и доказать это в деле.
Считаю, у «Хьюстона» будет преимущество перед соперниками, потому что они давно вместе и добавили только одного игрока в лице Расселла Уэстбрука. Он может как поднять их на вершину, так и опустить на дно. Это будет интересный сезон не только для «Хьюстона», но и для «Лейкерс» с «Клипперс», – приводит слова Пиппена Clutch Points.
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