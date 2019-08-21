Блатт поблагодарил всех, кто поддержал его после объявления о болезни

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт поблагодарил всех, кто поддержал его после объявления о серьёзном заболевании.



«У меня нет слов, чтобы выразить признательность и положительные эмоции, которые я испытываю от всех писем и комментариев. Спасибо вам от всего сердца. Всё будет хорошо, и желаю всем того же. Победители никогда не сдаются, а тот, кто сдаётся, не побеждает», — приводит слова Блата Eurohoops.

19 августа Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу.



Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.