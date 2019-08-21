Лю воссоединится с Риверсом в «Лос-Анджелес Клипперс»

Известный специалист Тайрон Лю станет ассистентом главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса, утверждает The Athletic.
По данным источника, стороны уже договорились об условиях сотрудничества. Лю уже работал вместе с Риверсом, он был его ассистентом в «Клипперс» в сезоне 2013/14. Также Лю на протяжении двух сезонов работал в тренерском штабе Риверса в «Бостоне».
После этого Тайрон работал самостоятельно. В 2016 году он привёл «Кливленд Кавальерс» к чемпионскому титулу. Затем Лю хотел возглавить «Лос-Анджелес Лейкерс», но так и не получил эту должность.
В новом сезоне обновившийся «Клипперс» будет одним из фаворитов чемпионата. В межсезонье в клуб из Лос-Анджелеса перешёл форвард Кавай Леонард, который в минувшем сезоне в составе «Торонто Рэпторс» выиграл чемпионат.
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