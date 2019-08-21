Хвостов: желаю Блатту не сдаваться и оставаться таким же позитивным

Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов обратился к бывшему тренеру сборной России Дэвиду Блатту. Накануне, 20 августа, Блатт сообщил, что у него был диагностирован рассеянный склероз.

«Хочу пожелать Дэвиду не сдаваться и оставаться таким же позитивным, каким мы все его знаем. Его семье же хочется выразить слова поддержки. Надеюсь, что им вместе удастся справиться с этой болезнью. Я лично благодарен Дэвиду Блатту за многие вещи, которые он для меня сделал. Во-первых, он вызвал меня в сборную в 2007 году, когда я не был готов к такому уровню, но получил бесценный опыт, поработав бок о бок с заслуженными ветеранами. Во-вторых, в 2010 году Блатт взял меня на чемпионат мира — это был большой аванс. В-третьих, он всегда был честен со мной, даже в тяжёлые периоды, например, когда я почти не играл за «Динамо». Или когда взял на Игры-2012, предупредив, что я не буду получать много игрового времени.

Раньше я был в теле и на сборы, особенно после отпуска, приезжал с лишними килограммами. И Дэвид Блатт всегда надо мной смеялся и говорил, что я водитель Fat bus («толстого автобуса»). И те, кто захочет прокатиться на этом автобусе, могут неожиданно уехать домой со сборов. Такие слова были лучшей мотивацией для работы над собой. В целом при Дэвиде в сборной всегда была отличная, семейная атмосфера», — цитируют Хвостова «Известия».