Попович назвал сборную Австралии одним из фаворитов Кубка мира

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович, комментируя предстоящие товарищеские матчи со сборной Австралии, высоко отозвался о сопернике. По мнению Поповича, австралийцы являются одними из претендентов на победу в Кубке мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Австралия — очень опасный соперник. Эта сборная является одним из претендентов на победу в Кубке мира, нет никаких сомнений. И я говорю это не потому, что мы сейчас находимся в Австралии, это просто факт.

Сборная Австралии была близка к победе в последние годы. И теперь они очень хотят победить. Их наставник проделал большую работу, сегодня они являются настоящей командой», — приводит слова Поповича пресс-служба сборной США.