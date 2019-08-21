Попович назвал сборную Австралии одним из фаворитов Кубка мира
Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович, комментируя предстоящие товарищеские матчи со сборной Австралии, высоко отозвался о сопернике. По мнению Поповича, австралийцы являются одними из претендентов на победу в Кубке мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«Австралия — очень опасный соперник. Эта сборная является одним из претендентов на победу в Кубке мира, нет никаких сомнений. И я говорю это не потому, что мы сейчас находимся в Австралии, это просто факт.
Сборная Австралии была близка к победе в последние годы. И теперь они очень хотят победить. Их наставник проделал большую работу, сегодня они являются настоящей командой», — приводит слова Поповича пресс-служба сборной США.
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