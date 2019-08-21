Понкрашов: Блатт — особенный человек в истории российского баскетбола

Бывший капитан сборной России по баскетболу Антон Понкрашов пожелал скорейшего выздоровления экс-наставнику национальной команды Дэвиду Блатту. Ранее специалист сообщил, что у него обнаружили рассеянный склероз.

«Блатт — особенный человек в моей жизни и в целом в истории российского баскетбола. В те годы, когда Дэвид был тренером сборной, он научил нас быть командой, общаться друг с другом, побеждать вместе. И сейчас тот момент, когда мы должны выразить слова поддержки Блатту и его семье. Лично я буду молиться за него. Уверен, что он пройдёт это испытание с достоинством и всё будет хорошо. Мы верим в него.

В 2007-м у сборной по каким-то причинам не было единой экипировки, на приёмы пищи мы ходили в разной одежде — кто в поло, кто в футболке. Наши же конкуренты были одеты с иголочки. И на чемпионском ужине Дэвид сказал нам: «Ребята, посмотрите, у нас нет красивых костюмов, вы все сидите в разных футболках, но самое важное, что вы были единым целым на площадке, и поэтому мы выиграли турнир». Эти слова характеризуют Блатта. Он умел подстраиваться под все ситуации и находить подход к каждому. Он понимал, что наличие одинаковой одежды не означает, что у тебя прекрасная дисциплина в команде. В нас же он был уверен и знал, что мы выполним все тренерские установки и будем умирать за него на площадке», – цитируют Понкрашова «Известия».