Кулагин тренируется в общей группе сборной России

Разыгрывающий защитник сборной России Михаил Кулагин работает в общей группе национальной команды, сообщил главный тренер Сергей Базаревич.

Что касается Миши Кулагина, то он сегодня тренировался вместе с командой», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Кулагин получил травму во время товарищеских матчей на турнире в Вероне (Италия). Там россияне победили хозяев, а также сборные Венесуэлы и Сенегала.

Российская команда продолжает подготовку к Кубку мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

По всей видимости, участие в турнире не примет центровой Джоэл Боломбой, о чём сегодня сообщил Базаревич.