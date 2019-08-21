Курбанов: наверное, сборной России нужно делать упор на мобильность

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Кубке мира – 2019. Турнир стартует 31 августа и будет проходить до 15 сентября.
«Наверное, упор должен быть на нашу мобильность. Да, у нас средний размер баскетболистов, назовём его так. В данных условиях, проявлять нужно бойцовские и характерные качества. В принципе, демонстрировать тот баскетбол, который показали в игре с Италией, когда вернулись после +17. Когда мы проявили характер, когда вся пятёрка боролась, защищалась. Играли такую смешанную защиту. Там тоже было преимущество в размере и большие помогали маленьким, а маленькие – большим. В данной ситуации, когда у нас нет ярко выраженного центрового, скажем так, главного большого, будем помогать друг другу. Что ещё делать?
Понятно, что какие-то товарищеские матчи заканчиваются победами, какие-то – поражениями. Для нас, наверное, хорошей была игра с Литвой. Это высокого уровня команда, которая использует свои размеры. Показала, как нужно использовать свои размеры. Для нас было полезно посмотреть и взять себе на вооружение, как мы будем играть без создающих и больших игроков.
Игра с Финляндией – более атлетичный, жёсткий баскетбол. Хорошо, мы выиграли, но нам важно было подчеркнуть какие-то свои моменты, преодолеть свои трудности. Ну и, наверное, полезной была игра против Италии. Как я уже говорил выше, почувствовать поддержку партнёров, когда вся пятёрка атакует, защищается. Нашли какую-то свою тропинку без создающих игроков, поняли, в чём может быть наше преимущество и как мы должны его использовать», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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