Ивлев: как играли без Боломбоя, так и сейчас играем, по старой схеме

Форвард «Локомотива-Кубань» и сборной России Владимир Ивлев поделился ожиданиями от поездки на Кубок мира в Китай. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября. Ивлев признался, что отсутствие травмированного центрового Джоэла Боломбоя не должно повлиять на игру команды.

«Боломбой? Его и так последние три игры не было. Как играли без него эти игры, так и сейчас играем, по старой схеме. Ничего нового.

Если мы не будем командой, у нас точно ничего не получится. Компенсировать отсутствие лидеров, ключевых игроков можно только желанием и самоотдачей. Больше ничем.

Финансовые проблемы Нигерии? Мы меньше всего об этом думаем. Они, возможно, думают об этом. Многие ребята отмечали: когда при Аникеевой были проблемы с финансированием, игралось не очень хорошо.

Возможно, это скажется и на игре нигерийцев. Тут загадывать смысла нет. Нам надо просто делать свою работу, а там как получится», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.