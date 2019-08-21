Ивлев: как играли без Боломбоя, так и сейчас играем, по старой схеме

Форвард «Локомотива-Кубань» и сборной России Владимир Ивлев поделился ожиданиями от поездки на Кубок мира в Китай. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября. Ивлев признался, что отсутствие травмированного центрового Джоэла Боломбоя не должно повлиять на игру команды.
«Боломбой? Его и так последние три игры не было. Как играли без него эти игры, так и сейчас играем, по старой схеме. Ничего нового.
Если мы не будем командой, у нас точно ничего не получится. Компенсировать отсутствие лидеров, ключевых игроков можно только желанием и самоотдачей. Больше ничем.
Финансовые проблемы Нигерии? Мы меньше всего об этом думаем. Они, возможно, думают об этом. Многие ребята отмечали: когда при Аникеевой были проблемы с финансированием, игралось не очень хорошо.
Возможно, это скажется и на игре нигерийцев. Тут загадывать смысла нет. Нам надо просто делать свою работу, а там как получится», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
- 21 августа 2019
-
16:51
-
16:07
-
15:35
-
15:14
-
14:35
-
13:37
-
13:25
-
13:18
-
12:58
-
12:19
-
11:28
-
10:52
-
09:08
-
01:09
- 20 августа 2019
-
23:00
-
21:44
-
20:57
-
19:32
-
18:27
-
17:13
-
16:37
-
15:57
-
14:16
-
13:28
-
12:20
-
11:17
-
10:48
-
10:33
-
09:20
-
00:41
- 19 августа 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:47
-
20:33
-
19:35