«Лейкерс» может не подписать контракт с Ховардом из-за возраста баскетболиста

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает USA Today. По информации источника, «Лейкерс» планируют подписать более молодого игрока на замену Демаркусу Казинсу.



Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает Ховарда в качестве замены тяжело травмированному центровому Демаркусу Казинсу, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки. Казинс из-за травмы может пропустить весь предстоящий сезон НБА.



На данный момент контракт Ховарда принадлежит «Мемфис Гриззлиз», но ожидается, что в скором времени стороны придут к соглашению о разрыве сотрудничества. Ховард пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения спины. В прошлом он уже защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».