Тэйтум — о скептицизме болельщиков: нас будто подобрали с улицы!

Игроки сборной США заявили, что скептический настрой болельщиков перед Кубком мира — 2019, который пройдёт в Китае, только мотивирует всех баскетболистов выступить как можно лучше.



«Такое ощущение, будто нас подобрали с улицы. Мы игроки Национальной баскетбольной ассоциации, мы довольно хороши в том, что делаем. Это добавляет нам мотивации, и мы возьмём её с собой на Кубок мира», — приводит слова Джейсона Тэйтума The Undefeated.



«Мы стараемся впитывать критику. Это нас заводит. Для большинства из нас это знакомая ситуация. Мы были андердогами, и мы голодны до побед», — добавил Кемба Уокер.

Напомним, многие баскетболисты отказались от приглашения в национальную команду, сославшись на различные причины.