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Бывший судья НБА стал диаконом

Бывший судья НБА стал диаконом
Баскетбол / НБА 0

Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации Стив Джеви стал диаконом в католической церкви, сообщает The Philadelphia Inquirer. По словам Стива Джеви, люди продолжают учить его, как выполнять работу.

«У меня спрашивают, есть ли сходство между диаконом и рефери в НБА. Народ привык думать, что они могут рассказывать, как я должен был выполнять предыдущую работу. Ничего не изменилось. Единственное, люди теперь говорят, как я должен проповедовать», — приводит слова Стива Джеви The Philadelphia Inquirer.

В общей сложности Джеви работал судьёй 25 сезонов НБА. Он судил свыше 1500 матчей, в том числе 20 встреч в финальных сериях. Джеви закончил карьеру в 2011 году и поступил в учебное заведение по подготовке диаконов.

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