Йеребко: Кириленко был одним из моих кумиров

Новичок «Химок» шведский форвард Юнас Йеребко, перебравшийся в Европу после девяти сезонов в НБА, признался, что восхищался бывшим игроком сборной России, а ныне президентом Федерации баскетбола России Андреем Кириленко.
«Нет, я его с ним не знаком, но играл против него. Он был одним из моих кумиров, когда я рос, я пытался быть похожим на него. Так что он был тем игроком, игру против которого я ожидал сыграть с очень большим нетерпением, когда был в НБА. У меня даже есть джерси с его автографом. Он был одним из тех, кем я очень восхищался, да.
Последние девять лет я в основном смотрел только игры НБА. Из-за плотного графика у меня больше не было ни на что времени. Но я очень хочу поиграть в баскетбол в европейском стиле. Он очень мне подходит, так что будет приятно показать свои лучшие качества. К тому же в Евролиге в отличие от регулярки НБА каждая игра имеет значение, и это добавляет мне адреналина», — цитируют Йеребко «Известия».
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