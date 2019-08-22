Йеребко: «Химках» по силам попасть в «Финал четырёх» Евролиги и выиграть его

Новичок «Химок» Юнас Йеребко рассказал про последний сезон, который он провёл в НБА. В составе «Голден Стэйт Уорриорз» Йеребко вышел в финал плей-офф, но его команда уступила «Торонто Рэпторс». Теперь Йеребко нацеливается на успех в Евролиге.

«Прошлый сезон — американские горки, как и любой другой сезон, когда играешь так много матчей. Но я думаю, что играл в довольно хороший баскетбол в течение года. Было очевидно, что мне урежут минуты в плей-офф, и я был расстроен по этому поводу. Чувствовал, что мог бы помочь команде гораздо больше. Но не я делаю такого выбора. Моя работа — быть готовым в любой момент выйти на площадку, и я был готов.

Мы прошли в финал и практически выиграли чемпионство, но сейчас это уже прошлое, и я жду того момента, когда смогу играть в Евролиге. Вы знаете, я очень хочу попасть в «Финал четырёх» и выиграть его. Думаю, с нашим составом это вполне возможно», — цитируют Йеребко «Известия».