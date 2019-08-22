США в присутствии 51 тыс. зрителей победили Австралию в товарищеском матче

Сборная США победила сборную Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча, проходившая в Мельбурне, закончилась победой гостей со счётом 102:86. Ключевой стала третья четверть, которую американцы выиграли со счётом 32:16.

Матч проходил в присутствии 51 218 зрителей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.

В составе сборной Австралии наиболее высокую результативность продемонстрировали Крис Гоулдинг и Пэтти Миллс, набравшие по 19 очков.

Команды проведут ещё один товарищеский матч, он состоится в субботу, 24 августа. Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Товарищеский матч. Австралия

Австралия — США – 86:102 (20:22, 23:22, 18:32, 25:26)

Австралия: Миллс, Гулдинг (оба – 19), Ландейл (10 + 7 подборов), Деллаведова (10).

США: Уокер (24), Тернер (15 + 14 подборов), Митчелл (13), Кузма (12), Браун, Тейтум (оба – 11).