Балашов покинул расположение сборной России

Расположение сборной России покинул ещё один игрок в преддверии вылета в Китай на Кубок мира, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Последним игроком, покинувшим расположение сборной России до вылета, оказался Никита Балашов. Напомним, вчера, 21 августа, стало известно, что в Китае команде не поможет Джоэл Боломбой.
Таким образом, список кандидатов на участие в Кубке мира—2019 сократился до 14 игроков. Команда вылетит в Китай в следующем составе:
защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («Парма», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар),
форварды: Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба – «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург),
центровые: Артм Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
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