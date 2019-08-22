Двукратный чемпион НБА Одом решил попробовать себя в танцах

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом примет участие в телевизионном танцевальном шоу «Танцы со звездами» на канале ABC, сообщает Page Six. Проект стартует 16 сентября.

Ламар выступал за «Лейкерс» с 2004 по 2011 год. В его активе два чемпионских титула (2009, 2010).

Ранее Одом признался, что накануне летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах обманул допинг-офицера, чтобы скрыть факт употребления марихуаны, которую он курил каждый день. По словам баскетболиста,, когда допинг-офицер пришёл к нему домой, он уже всё подготовил. Бывший профессиональный баскетболист использовал мочу тренера, который не употреблял наркотики. Ёмкость с жидкостью была помещена в поддельные гениталии, спрятанные в области паха Ламара.