Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех

Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.

«Хочу обратиться к тем, кто страдает похожим заболеванием. Хотелось бы дать им надежду. Они должны сражаться и продолжать жить. Вспоминается песня Элтона Джона — I’m still standing. Я в порядке, я держусь. Это послание для всех», – приводит слова Блатта Eurohoops.

19 августа Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о болезни и пообещал продолжать работу.



Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.