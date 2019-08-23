Боломбой восстановится к началу сезона

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к началу нового сезона, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в московском клубе. Боломбой получил травму ноги во время товарищеских матчей сборной России, проходивших в Италии. Теперь Боломбой будет вынужден пропустить Кубок мира, который стартует 31 августа в Китае.
«Повезло, что проблему удалось выявить на ранней стадии. Если бы он усугубил это повреждение, то мог бы пропустить 3–4 месяца. Сейчас же речь идёт о том, что он сможет приступить к тренировкам уже в сентябре и успеет подготовиться к старту сезона», — сказал источник в московском клубе.
ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги. Боломбой ещё накануне находился в расположении сборной, но главный тренер национальной команды Сергей Базаревич фактически исключил вариант участия центрового в Кубке мира.
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