Боломбой восстановится к началу сезона

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к началу нового сезона, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в московском клубе. Боломбой получил травму ноги во время товарищеских матчей сборной России, проходивших в Италии. Теперь Боломбой будет вынужден пропустить Кубок мира, который стартует 31 августа в Китае.

«Повезло, что проблему удалось выявить на ранней стадии. Если бы он усугубил это повреждение, то мог бы пропустить 3–4 месяца. Сейчас же речь идёт о том, что он сможет приступить к тренировкам уже в сентябре и успеет подготовиться к старту сезона», — сказал источник в московском клубе.

ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги. Боломбой ещё накануне находился в расположении сборной, но главный тренер национальной команды Сергей Базаревич фактически исключил вариант участия центрового в Кубке мира.